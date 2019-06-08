شكرا لقرائتكم جورجي سيماو مدرباً للفيحاء خلفاً لنور الدين زكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الفيحاء يوم السبت مع المدرب البرتغالي جورجي سيماو موسماً واحداً بعد تجربته في بوافيشتا، خلفاً للجزائري نور الدين زكري. وسبق للمدرب البرتغالي الإشراف على أندية بوافيشتا وسبورتنغ براغا وباكوش فيريرا وبيلينينسي، وستكون المرة الأولى التي يدرب فيها جورجي خارج البرتغال وأوروبا. وكان الفيحاء يصارع على البقاء في الدوري السعودي للمحترفين وهو ما نجح بتحقيقه بعدما أنهى المنافسة في المركز 12 بفارق نقطة عن الحزم الذي لعب ملحق الصعود والهبوط.

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