شكرا لقرائتكم كرواتيا تهزم ويلز بثنائية في التصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الكرواتي لكرة القدم على ضيفه ويلز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وسجل هدفي المنتخب الكرواتي جيمس لاورنس، لاعب منتخب ويلز، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 48 ، فيما سجل هدف منتخب ويلز ديفيد بروكس في الدقيقة 77.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب ويلز عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.