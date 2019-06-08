شكرا لقرائتكم بارتي تفوز برولان غاروس وتصبح أول بطلة أسترالية منذ 1973 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت آشلي بارتي على التشيكية ماركيتا فوندورسوفا بنتيجة 6-1 و6-3 لتحرز لقبها الأول للفردي في البطولات الأربع الكبرى، وتصبح أول لاعبة أسترالية تحصد لقب فرنسا المفتوحة للتنس في 46 عاما يوم السبت.
وانضمت بارتي المصنفة الثامنة في البطولة إلى مارغريت كورت (1969 و1970 و1973) وإيفون جولاجونج-كاولي (1971) في قائمة اللاعبات الأستراليات اللاتي حصدن لقب الفردي في رولان غاروس في عصر الاحتراف.
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