قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2019 ، ينتظر متابع الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي واحدة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة المقبلة حيث تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر في الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن طرق متابعة البطولة والقنوات الناقلة عبر الأقمار الصناعية، وسوف نقدم لكم في السطور القادمة قائمة بالقنوات العارضة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وتردداتها.
– القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019
سوف تقام بطولة كأس أمم أفريقيا ولأول مرة في جمهورية مصر العربية وذلك في أربع محافظات وهم القاهرة والسويس والاسماعيلية والإسكندرية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، وسوف يشارك في البطولة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر على قيام شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل بطولة أمم إفريقيا 2019 ، بالإضافة لقنوات Sabc الجنوب افريقية ، وشبكة ايرو سبورت ـ وقنوات bbc الأمريكية والتلفزيون المصري الأرضي.
القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019
قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر وسوف تقوم عدد من القنوات بنقل وإذاعة هذه البطولة وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية حيث أنها صاحب الأرض والجمهور في هذه البطولة، ومن القنوات التي ستقوم بإذاعة البطولة:
تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات الناقلة لأمم أفريقيا مجاناً بث مباشر
|اسم القناة
|معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب
|قناة التشاد :
|القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية :
|تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
|تردد قناة ديكال بلوس –
|DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
|تردد قناة اورتيم – ORTM
|Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
|Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب – ORTB
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا –
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
|تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا –
|Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 –
|EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
|تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
|Astra 19E – 12402 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى –
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول –
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول –
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
|تردد قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
|تردد قناة RTS1
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
|Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
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