جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 – موعد مباراة مصر وزيمبابوي

جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019، ما زلنا نتابع معكم رصد أهم الأخبار عن كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق في يوم 21 يونيو وحتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، وسيتم افتتاح البطولة مع مباراة مصر وزيمبابوي يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري، وسنتعرف معاً من خلال التقرير على مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 ومجموعات كأس أمم إفريقيا.

وكانت القرعة التي أقيمت في سفح أهرامات الجيزة يوم الجمعة أسفرت عن وقوع المنتخب المصري بالمجموعة الأولى رفقة كلاً من منتخب زيمبابوي ومنتخب ومنتخب الكونغو الديموقراطية ومنتخب أوغندا، جدول مباريات مصر القادمة في كاس الأمم الإفريقية.

مواعيد مباريات مصر القادمة 2019

وعلى نفس السياق سوف ينضم النجم المصري محمد صلاح لاعب وليفربول الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر الذي انطلق يوم الخميس في برج العرب بعد أن حصل على فترة راحة بالاتفاق مع المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019.

موعد مباراة مصر وزيمبابوى القادمة يوم 21 يونيو في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية يوم 26 يونيو في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة مصر وأوغندا القادمة يوم 30 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء توقيت القاهرة

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 عدد 6 مجموعات:

المجموعة الأولى: مصر، زيمبابوي، الكونغو، أوغندا

المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى

المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين ، غينيا بيساو

سنتابع معكم أهم الأخبار بخصوص جدول مواعيد مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة لها، حيث نرصد لكم تقارير متتالية بخصوص قائمة منتخب مصر والتشكيلة المتوقعة.