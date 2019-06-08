الأهلي: لماذا يُصر اتحاد الكرة على مجاملة المنافس؟.. وسنتخذ قرارات عديدة تُعلن تباعًا

كتب: هادي المدني



صرح شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي، بأن النادي لا يتفهم السبب وراء إصرار اتحاد الكرة على مجاملة المنافس وعدم خوض مبارياته كل 72 ساعة، كما حدث معهم، كما أوضح أن قرارات مجلس الإدارة ستعلن تباعًا وفي الوقت المناسب.

وقال شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي في حديثه لقناة النادي الرسمية: "لماذا يصر اتحاد الكرة على مجاملة المنافس وعدم وضع جدول مباريات ليخوض لقاء كل 72 ساعة كما حدث للأهلي؟"

وتابع: "لو قرر اتحاد الكرة وضع جدول مباريات للمنافس ليخوض مبارياته كل 3 أيام، كنا سننتهي من مبارياته يوم 7...