عاجل|الأهلي يلجأ لفيفا والمحكمة الرياضية في أزمته مع الجبلاية

كتب: أحمد فراج

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، مساء اليوم، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعدُ.

وقرر المجلس الأحمر ما يلي:

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى فيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي...