كتب: أحمد فراج
ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، مساء اليوم، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعدُ.
وقرر المجلس الأحمر ما يلي:
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى فيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل|الأهلي يلجأ لفيفا والمحكمة الرياضية في أزمته مع الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.