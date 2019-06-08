شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 8/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها تلقى علي معلول ظهير أيسر الفريق عرضاً من الأهلى السعودى لشرائه.

الأهلي يستفسر من "كاف" عن موعد تسديد 350 ألف دولار

استفسر مسئولو النادى الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مستحقات القلعة الحمراء المتأخرة لدى الاتحاد الأفريقى.

ويستحق للأهلي مبلغ 350 ألف دولار لدى الكاف ولم يحصل النادى على هذا المبلغ حتى الآن، لذا استفسر مسئولو القلعة الحمراء عن موعد تسديد هذا المبلغ.

الأهلى يُجهّز عرضا رسميا لـ "متولى" الإسماعيلى فى الصيف

وقطع مسئولو النادي الأهلى، شوطاً كبيراً مع نظرائهم بالإسماعيلي فى مفاوضات ضم محمود متولى، بعد الجلسات والاتصالات المكثفة على مدار الأيام الماضية، عقب رفض إدارة الدراويش إتمام الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظرًا للحاجة الفنية للاعب ، وحصل الأهلى على توقيع محمود متولى لمدة 5 مواسم بل واستلم اللاعب مليون جنيه كمقدم تعاقد، خاصة وأن عقده مع الإسماعيلي ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى ناد مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبح الإسماعيلي مضطراً لبيع محمود متولى بعد فشل مساعى تجديد عقده مع النادي، وذلك لتحقيق استفادة مادية من وراء بيعه وتجنب رحيله مجاناً، خاصة وأن إدارة الأهلى ترصد قرابة الـ15 مليون جنيه لإتمام التعاقد مع مدافع الدراويش نظراً للحاجة الشديدة لخدماته لترميم خط الدفاع الذى عانى بشدة هذا الموسم.

عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن

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حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي لاعبي فريقه من زيادة الوزن خلال فترة الأجازة، مهدداً اللاعبين بفرض خصومات كبيرة عليهم حال مخالفة التعليمات فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يخضع نجوم الأهلى لاختبار وزن فور العودة من الأجازة، وفقاً لتعليمات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالتنسيق مع مساعده اليخاندرو مخطط الأحمال.

إتجاه فى الأهلي لترضية أحمد فتحى ماديا

استقر مسئولو النادي الأهلى ،على ترضية أحمد فتحى والموافقة على بعض طلباته فيما يخص عقده مع الفريق، فى ظل رغبة اللاعب فى رفع قيمة عقده الجديد من 3 ملايين جنيه لـ5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

وشهدت الفترة الأخيرة فاصل من الشد والجذب بين الأهلى وأحمد فتحى فى ظل رغبة الأخير فى المساواة بعقود اللاعبين الكبار فى الفريق أمثال حسام عاشور ووليد سليمان، فى الوقت الذي تحفظت الإدارة الحمراء على الأمر نظراً لحصول الجوكر على مبلغ مالي وصلت قيمته لـ22 مليون جنيه من أحد المحبين للنادي قبل توقيعه عقود التجديد، وبالتالي فمن الطبيعي أن تقل قيمة عقده عن اللاعبين الذين قاموا بالتوقيع علي بياض .

سوبر كورة.. هل يرحل على معلول للدورى السعودى؟

تلقى النادى الأهلى عرضاً من نظيره الأهلى السعودى، يطلب فيه شراء عقد التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

أرسلت إدارة النادى الأهلى، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط فى حق النادى ببطولة الدورى هذا الموسم، وكشفت المذكرة العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلاً عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدورى.