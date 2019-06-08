شكرا لقرائتكم خبر عن موسيس يطالب إدارة حرس الحدود بالموافقة على احترافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النيجيري إيدو موسيس، مهاجم فريق حرس الحدود، من إدارة ناديه الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد العروض التى تلقاها من أحد الدوريات الأوروبية.

وأرسل نادي يسترلو البلجيكي عرضا رسميا إلى حرس الحدود من أجل التعاقد مع النيجيري إيدو موسيس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وتواصل مسئولو النادي البلجيكي مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب، من أجل الظفر بخدماته بعد أن اقتنعوا بمستواه الفني والبدني، ويرتبط موسيس بعقد سارٍ مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

وقدًم موسيس مستوي مميزا للغاية مع حرس الحدود في الموسم الحالي وساهم بقوة في بقاء الحدود في الدوري الممتاز، كما أنه اعتلى صدارة هدافى ناديه، حيث تمكن من أحراز 10 أهداف فى 32 مباراة فى الدورى الممتاز وكأس مصر.