شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية ويطالب اتحاد الكرة بحسم 4 ملفات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه مساء اليوم، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، والتى لم يتحدد موعد إقامتها بعدُ.. وقرر المجلس ما يلي:

اتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

مطالبة اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسئولياته دون تأخر، وحسم الأمور التالية:

- فتح باب القيد المحلى فى الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الأفريقى بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التى يتقرر مشاركاتها فى بطولات "كاف" من تسجيل لاعبيها الجدد أفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين فى الأدوار الأولى للبطولات الأفريقية.

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- اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع. وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 - 2020. خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك فى بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها فى الموسم الجديد مما يعنى أن المشاركة فى هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى سنوات سابقة.

- إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأى نادٍ فى طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية .

- تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنيةVAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التى أثارت جدلًا كبيرُا، وتسببت فى استعانة الأندية بالحكام الأجانب فى العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادى الأهلى سبق وأن خاطب الاتحاد فى 3/9/2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة. وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابى والذى تسلمه النادى بتاريخ 4/ 10/2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR فى 1/10/2019 وهو لم يحدث.