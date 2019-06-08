شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبحث عن مهاجم عربى لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث علاء ميهوب، المدير الفنى للترسانة، عن مهاجم عربى خبرة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل سعى الإدارة الزرقاء على المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى ستشهدها المجموعة فى الموسم المقبل بعد هبوط الداخلية وبتروجت النجوم للقسم الثانى.

ويحاول المدير الفنى للترسانة إلى التعاقد مع مهاجم خبرة لإعادة تجربة السورى مهند البوشى الذى نجح مع الترسانة فى أوائل الألفية ومثل ثنائيا مميزا مع محمد أبو تريكة قبل رحيله للأهلى.