شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد مسئولى الحرس على الزمالك فى صفقة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى حرس الحدود الدخول فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الزمالك، لحسم صفقة انتقال إمام عاشور صانع ألعاب الحرس لصفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مطلع بنادى حرس الحدود أن إمام عاشور ما زال مرتبطا بعقد سارٍ مع فريق المحلة، وأن وجوده وسط صفوف الحرس يأتى وفقًا لعقد إستعارة لمدة موسمين، قضى منها موسما واحدا ويتبقى له موسم آخر.

وتابع المصدر أنه فى حالة موافقة المحلة على بيع اللاعب سواء للزمالك أو لأى ناد آخر سيكون على الفريق الذى حصل على خدمات إمام عاشور أن يدخل فى مفاوضات جديدة مع الحرس للتفاوض حول الموسم المتبقى للاعب فى عقد استعارته من المحلة.