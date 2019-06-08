شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يسيطر على جوائز الدولى للإسكواش.. رنيم الوليلى وعلى فرج الأفضل فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر لاعبو وادى دجلة على جوائز الاتحاد الدولى للاسكواش عن الموسم الحالى، وذلك خلال حفل التكريم الذى أقيم على هامش الإعلان عن تفاصيل بطولة CIB للاسكواش.

وفازت رنيم الوليلى بأفضل من حصد نقطة فى المباريات خلال الموسم، واختيرت مباراة على فرج وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش كأفضل مباراة، وفى منافسات السيدات اختيرت مباراة رنيم الوليلى ونور الطيب فى بطولة العالم بشيكاغو كأفضل مباراة للسيدات.

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وفاز ثنائى وادى دجلة رنيم الوليلى وعلى فرج بجائزة أفضل روح رياضية. وعن أفضل لاعبة شابة حصدت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الرابعة عالميا هذا اللقب، وتوجت نوران مؤخرا ببطولة بريطانيا للاسكواش مؤخرا، فيما حصد يوسف إبراهيم لاعب وادى دجلة ذدنفس الجائزة عن الرجال.

وحصدت رنيم الوليلى جائزة أفضل لاعبة فى الموسم بعد تربعها على عرش التصنيف العالمى للسيدات لتنهى هيمنة 14 شهرا من الصدارة لنور الشربيني.

وفى الرجال فاز على فرج بجائزة أفضل لاعب فى الموسم، وكان لاعب دجلة قد حصد بطولة العالم بالإضافة لتربعة على عرش صدارة الاسكواش بعد 40 شهرا من هيمنة الشوربجى على صدارة التصنيف.