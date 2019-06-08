شكرا لقرائتكم خبر عن 30 جنيها سعر التذكرة الموحدة لودية مصر وتنزانيا.. و100 جنيه للدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا الودية التى ستقام يوم 13 يونيو الجارى ببرج العرب، استعدادا لأمم أفريقيا 2019. وتم تحديد سعر التذكرة الموحدة بـ 30 جنيها، والأولى بـ 100 جنيه، وسيتم طرح التذاكر يوم الاثنين المقبل. كما حددت إدارة استاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى، وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.

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