شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى لـ"تايم سبورت": الجماهير سر تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر الأيوبى، رئيس القسم الرياضى باليوم السابع، أن التعامل مع الضغوط الجماهيرية فى الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك، سر عدم نجاح بعض الصفقات فى تقديم نفس المستوى الذى ظهرت به فى أنديتها السابقة، ومثال لذلك حسين الشحات الذى قدم مستوى رائعا فى المقاصة ومن بعده العين الإماراتى، ولم يقدم حتى الآن ما يعبر به عن قدراته وما يرضى الجمهور الأحمر فى صفقة تكلفت قرابة الـ 150 مليون جنيه.

وأضاف عمر الأيوبى فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن هناك لاعبين تألقوا بشكل لاعفت للأنظار فى الدورى وتصارعت عليهم أندية الأهلى والزمالك، مثل أحمد على وأحمد الشيخ وحسام باولو وميدو جابر وغيرهم، ولكنهم عندما نتقلوا لأندية القمة لم يظهروا بنفس المستوى الذى قدموا مع فرقهم السابقة، وذلك للضغوط الجماهيرية، وأيضا الأحمال التدريبية وضغط المباريات بخلاف وجود منافسة شرسة مع زمللائهم بالاهلى والزمالك.

وعن حلول مواجهة تفاوت المستوى للاعب فى ناد عن مستواه عند الانتقال لأندية الأهلى والزمالك، طلب الأيوبى بضرورة استعانة الأندية الكبيرة بمؤهل نفسى للاعبين الذين يمثلون حالة استثنائية مثل حسين الشحات وصلاح محسن وأحمد الشيخ وغيرهم، وكذلك ضرورة تأهيل اللاعبين فى قطاعات الناشئين للتعود على الضغوط والبطولات.