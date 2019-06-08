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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية غدا للرد على خطاب الأهلى.

الأهلى يلجأ للمحكمة ويطالب اتحاد الكرة بحسم 4 ملفات مهمة

 

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اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية غدا للرد على خطاب الأهلى

 

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المنتخب يُنهى معسكر برج العرب ويعود للقاهرة 17 يونيو

 

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الأهلى يتابع تطورات أزمة كوليبالى بعد رحلة أمريكا

 

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تعرف على رد مسئولى الحرس على الزمالك فى صفقة إمام عاشور

 

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اتحاد الكرة يطرح تذاكر ودية منتخب مصر أمام تنزانيا الاثنين المقبل

 

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الإسماعيلى يجدد مفاوضات ضم "غزال" الأهلي فى الصيف

 

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رسميا.. انتهاء أعمال تطوير استاد الاسماعيلية استعدادا للكان

 

 

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تعرف على سر وجود حسام البدرى فى أياكس أمستردام

 

 

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فيديو.. جماهير أوزبكستان تستقبل المنتخب الأولمبى بـ"السلام عليكم"

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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