حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية غدا للرد على خطاب الأهلى. الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية ويطالب اتحاد الكرة بحسم 4 ملفات مهمة اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية غدا للرد على خطاب الأهلى المنتخب يُنهى معسكر برج العرب ويعود للقاهرة 17 يونيو الأهلى يتابع تطورات أزمة كوليبالى بعد رحلة أمريكا تعرف على رد مسئولى الحرس على الزمالك فى صفقة إمام عاشور Advertisements اتحاد الكرة يطرح تذاكر ودية منتخب مصر أمام تنزانيا الاثنين المقبل الإسماعيلى يجدد مفاوضات ضم "غزال" الأهلي فى الصيف رسميا.. انتهاء أعمال تطوير استاد الاسماعيلية استعدادا للكان تعرف على سر وجود حسام البدرى فى أياكس أمستردام فيديو.. جماهير أوزبكستان تستقبل المنتخب الأولمبى بـ"السلام عليكم"

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