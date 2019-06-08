تعرف على كواليس مطبخ الفراعنة فى معسكر كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، بوضع نظام غذائى للاعبين بالاتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج فى إطار المعسكر المقام حاليا فى الإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل. واخترق ”الخليج 365” مطبخ المنتخب فى المعسكر لمعرفة كواليس النظام الغذائى للاعبين فى التقرير التالى: الإفطار الإفطار سلطات فريش جبن بدون دهون مثل القريش بليلة خالية الدسم عسل نحل فول، بيض بكل أنواعه بزيت الزيتون فقط عصائر فريش Advertisements الغذاء الغذاء نوع خضار أرز بسمتى مكرونة بصوص أحمر فقط لحوم وفراخ على الجريل أو روستو بطاطس بيوريه العشاء العشاء صنف خضار سمك أرز بسمتى لحوم وفراج جريل كما توجد بين الغذاء والعشاء وجبة سناكس عبارة وشاندوتشات مينى من فراخ أو جبن بدون دهن.

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