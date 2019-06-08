شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مصير "حاوى" الاتحاد داخل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي، على مصير عمار حمدى لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى خلال الموسم الأخير. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف مصير "حاوى" الاتحاد داخل الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.