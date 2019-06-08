شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية غدا للرد على خطاب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا طارئا عصر غد الأحد، لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب النادى الأهلى اليوم والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية . كما يناقش المجلس أيضا التصور الخاص بمسابقة القسم الثانى وتوزيع المجموعات بعد هبوط الفرق الثلاثة بتروجت والداخلية والنجوم .

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