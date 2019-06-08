شكرا لقرائتكم خبر عن "أفارقة" بتروجت يطالبون بالرحيل بعد الهبوط للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الثلاثى الأفريقى بنادى بتروجت الإيفوارى محمد فييرا والتنزانى حميد ماو والفرنسى كريس جادى من إدارة ناديهم السماح لهم بالرحيل عقب هبوط الفريق إلى دورى القسم الثانى.
وكان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعد التعادل السلبى أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة من الدورى وتوقف رصيده عند 35 نقطة.
ورغم ارتباط الثلاثى بعقد ممتد مع بتروجت إلا أن اللاعبين رفضوا اللعب بالدرجة الأدنى للدورى المصرى، مؤكدين أنهم سيقومون بإحضار عروض رسمية للرحيل عن النادى البترولى.
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