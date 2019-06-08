الأهلي يعلنها: لن ننسحب من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ناديه لن ينسحب من مسابقة الدوري، مشددًا أن إدارة القلعة الحمراء ستتخذ قرارات تصعيدية ضد اتحاد الكرة بسبب عدم انتهاء مسابقة الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أصدر بيانًا رسميًا، مساء السبت، يعلن فيه التصعيد ضد اتحاد الكرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا وفقًا للوائح المحلية والدولية (طالع التفاصيل).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الأهلي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي" اليوم السبت :"لن ننسحب من مسابقة الدوري، نختار قرارتنا بعناية كبيرة".

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وتابع :"هناك قرارات تصعيدية ضد اتحاد الكرة، لكن هناك سؤال لماذا لم يلعب الزمالك مبارياته المتبقية قبل بداية كأس الأمم".

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك ثلاث مباريات بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي بجانب لقاء الأهلي في المقابل أمام الأحمر مباراتين أمام المقاولون العرب بجانب مباراة القمة.