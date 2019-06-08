نجل رئيس الزمالك ينتقد بيان الأهلي بعد قرار التصعيد ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انتقد أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن مواصلة التصعيد ضد اتحاد الكرة على خلفية عدم استكمال مباريات الدوري إلا بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أصدر بيانًا رسميًا، مساء السبت، يعلن فيه التصعيد ضد اتحاد الكرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا وفقًا للوائح المحلية والدولية (طالع التفاصيل).

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وكتب نجل رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" :"مع كامل الاحترام هو الكلام دا بجد، عندنا كأس أمم خلينا نقف بجانب مصر زي ما كلنا وقفنا جمبكم وسبناكم تجيبوا فرقه تانيه تلعب الدور التاني".

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك ثلاث مباريات بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي بجانب لقاء الأهلي في المقابل أمام الأحمر مباراتين أمام المقاولون العرب بجانب مباراة القمة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.