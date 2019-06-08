الأهلي: لماذا يُصر اتحاد الكرة على مجاملة المنافس؟.. وسنتخذ قرارات عديدة تُعلن تباعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي، بأن النادي لا يتفهم السبب وراء إصرار اتحاد الكرة على مجاملة المنافس وعدم خوض مبارياته كل 72 ساعة، كما حدث معهم، كما أوضح أن قرارات مجلس الإدارة ستعلن تباعًا وفي الوقت المناسب.

وقال شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي في حديثه لقناة النادي الرسمية: "لماذا يصر اتحاد الكرة على مجاملة المنافس وعدم وضع جدول مباريات ليخوض لقاء كل 72 ساعة كما حدث للأهلي؟"

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وتابع: "لو قرر اتحاد الكرة وضع جدول مباريات للمنافس ليخوض مبارياته كل 3 أيام، كنا سننتهي من مبارياته يوم 7 يونيو ونفرغ من هذا الأمر تمامًا للتركيز في بطولة أمم إفريقيا."

وانتقل للحديث عن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي: "الأمر لا يتوقف فقط على القرارات الصادرة اليوم، لكن هناك العديد من الإجراءات سيتم الإعلان عنها تباعًا وفي الوقت المناسب."

وتجاهل اتحاد الكرة مطالب الأهلي السابقة بانهاء بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا وقرر تأجيل مباراتين له وثلاثة للزمالك لتقام بعد البطولة.