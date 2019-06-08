شباب بلوزداد بطلًا لكأس الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر-(أ ش أ): توج فريق شباب بلوزداد الجزائري بلقب كأس الجزائر لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه مساء اليوم السبت بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شبيبة بجاية بنتيجة 2 – صفر. أحرز هدفي المباراة أمير سعيود (د 76) و بوسليو (د 90+4)، وقام وزير الشباب والرياضة الجزائري رؤوف سليم برناوي بتسليم الكأس للفريق الفائز، والميداليات للفريق صاحب المركز الثاني. وقد أقيمت المباراة النهائية للدورة الـ55 لكأس الجزائر على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.

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