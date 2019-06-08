محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
يواصل المسؤولون عن استاد الإسماعيلية تجهيزه قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 المقرر اقامتها في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
وظهر ملعب في اخر صور حصل عليها الخليج 365، بشكل قريب لما سيكون عليه خلال البطولة، والمقرر أن يحتضن مباريات المجموعة السادسة.
وبدى استاد الإسماعيلية شبه جاهز لبطولة أمم أفريقيا، بعد تطوير مضمار الملعب وتخطيطه بشكل كامل، بالإضافة لرفع كفاءة المدرجات.
أعمال التطوير داخل استاد الإسماعيلة، شملت أيضا تطوير غرف اللاعبين والحكام طبقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقى "كاف".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. آخر استعدادات استاد الإسماعيلية لكأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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