مجموعة مصر.. زيمبابوي تتعادل مع نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
تعادل منتخب زيمبابوي أمام مضيفه النيجيري بدون أهداف خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد ستيفن كيشي، ضمن الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا 2019.
أتت المباراة لتكون الأولى ضمن استعدادات نيجيريا لأمم إفريقيا، فيما استمر منتخب زيمبابوي في الاستعداد قبل المشاركة في المجموعة الأولى التي تضم مصر البلد المنظم، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا.
وعجز كلا الفريقين عن الوصول لمرمى الخصم على مدار 90 دقيقة كاملة، فيما مر اللقاء وسط تبديلات من أجل اختبار أكبر عدد من العناصر خاصة في صفوف نيجيريا.
ولعب منتخب زيمبابوي عدد من المباريات استعدادًا لأمم إفريقيا كان من بينهما بطولة كوسافا التي شهدت حصول الفريق على المركز الثالث.
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