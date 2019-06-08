اتحاد الكرة يُحدد عدد الجماهير لمواجهة مصر وتنزانيا الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن اتحاد الكرة، مساء اليوم السبت، حضور 30 ألف مشجع في المباراة الودية التي ستجمع منتخب مصر مع تنزانيا يوم الخميس القادم.
ويواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا وديا، مساء الخميس المقبل، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.
وأكد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع فيسبوك، أنه من المقرر أن يتم بيع تذاكر المباراة في ثلاثة مراكز للتوزيع، في ناديي الأولمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.
ومن المقرر ان تطرح تذاكر المباراة في المنافذ الثلاثة بداية من يوم الاثنين المقبل، بعدما وافقت الجهات الأمنية على طباعة 30 ألف تذكرة لحضور اللقاء.
وحدد اتحاد الكرة، سعر التذكرة الموحدة بـ30 جنيه مصري، بينما ستكون تذكرة الدرجة الأولى بـ100 جنيه مصري.
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