اتحاد الكرة: 30 ألف مشجع في ودية مصر أمام تنزانيا.. و3 منافذ لبيع التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن حضور 30 ألف مشجع في المباراة الودية التي ستجمع منتخب مصر مع تنزانيا يوم الخميس القادم، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

ووفقًا لما جاء على الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع فيسبوك، فإنه من المقرر أن يتم بيع تذاكر المباراة في ثلاثة مراكز للتوزيع، في ناديي الأولمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

وسيتم طرح تذاكر المباراة في المنافذ الثلاثة بداية من يوم الاثنين المقبل، بعدما وافقت الجهات الأمنية على طباعة 30 ألف تذكرة لحضور اللقاء.

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وتم تحديد سعر التذكرة الموحدة بـ30 جنيه مصري، بينما ستكون تذكرة الدرجة الأولى بـ100 جنيه مصري.

كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع تنزانيا على ملعب برج العرب بالأسكندرية، قبل أيام قليلة من مواجهة غينيا في آخر الوديات قبل انطلاق كأس الأمم في الاستاد نفسه.