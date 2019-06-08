اجتماع بين البدري وفان در سار لبحث التعاون بين بيراميدز وأياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
عقد نادي بيراميدز ممُثلاً في رئيس جهاز العمل به حسام البدري اجتماعًا رفقة مسؤولي أياكس الهولندي وعلى رأسهم المدير التنفيذي للنادي، أدوين فان در سار.
وشهد اللقاء حضور ممثلا شركة ONA أحمد عبد القادر ميدو واللاعب المصري أحمد ناصر اللذان أتاحا الفرصة للجانبين ليُناقشا أوجه التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة تم تبادل قمصان الناديين والتقاط الصور التذكارية.
وكان أياكس قد أنهى موسمه المنصرم من بطولة الدوري الهولندي 2018/2019 بطلاً كما خرج من دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا وتوّج بالكأس الهولندي، بينما ينافس نادي بيراميدز ـ في موسمه الأول بالدوري المصري ـ على وصافة البطولة المحلية.
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