عرض ألماني جاد لضم عمرو وردة قبل الموسم الجديد

بدأت تحركات العديد من الأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد الدولي المصري عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، من أبرز اللاعبين التي أصبحت محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية. وكشفت صحيفة “كيكر” الألمانية، عن وجود اهتمام من جانب نادي نورنبيرج الألماني، من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضافت الصحيفة، أن مدرب فريق نورنبيرج، أبدى اهتمامه بضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

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