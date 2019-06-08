أنهي المنتخب البلجيكي الشوط الأول من مباراته أمام كازاخستان متقدما بهدفين دون رد في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب الملك بودوان ضمن المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب الملك بودوان ضمنالجولة الثالثة من تصفيات المواهلة إلي يورو2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة 11، تيموثي كاستانيي في الدقيقة 14.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بلجيكا تتقدم على كازاخستان بهدفين في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.