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شاهد.. إيطاليا تمطر شباك اليونان بثلاثية في الشوط الأول

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أنهي المنتخب الإيطالي الشوط الأول من مباراته أمام اليونان  متقدما بثلاثة أهداف  دون في المواجهة التي تجمع

بينهما علي ملعب أثينا الأولمبي 'سحيروس لويس ضمن الجولة الثالثة من
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تصفيات المؤهلة الي يورو 2020.

سجل أهداف  الشوط الأول  نيكولو باريلا في الدقيقة 23، لورنزو إنسيني في الدقيقة 30، ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 33.

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