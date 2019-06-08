شاهد.. إيطاليا تمطر شباك اليونان بثلاثية في الشوط الأول

أنهي المنتخب الإيطالي الشوط الأول من مباراته أمام اليونان متقدما بثلاثة أهداف دون في المواجهة التي تجمعبينهما علي ملعب أثينا الأولمبي 'سحيروس لويس ضمن الجولة الثالثة من
سجل أهداف الشوط الأول نيكولو باريلا في الدقيقة 23، لورنزو إنسيني في الدقيقة 30، ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 33.
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