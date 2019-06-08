غدا.. اجتماع هام لمجلس الجبلاية للرد على بيان الأهلي

تقرر بصفه نهائية عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في تمام الساعة الثانية ظهر غد لبحث عدد من الملفات ومنها الرد علي بيان وطلبات النادي الأهلي وآخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية. الرد علي بيان وطلبات النادي الأهلي وآخر الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية. كما يناقش الاجتماع ما حدث خلال اجتماع الاتحاد الدولي الفيفا ومناقشة الخلافات بين أعضاء المجلس وخاصة تدخل أحد الأعضاء في تخصصات جميع اللجان والتصريحات التي يطلقها ضد أعضاء المجلس ولجانه.

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