تركيا تتفوق على فرنسا بهدفين في الشوط الأول

تمكن المنتخب التركي من حسم الشوط الأول بهدفين دون رد، في شباك نظيره الفرنسي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الأن على ملعب كونيا أتاتورك، ضمن مباريات الجولة الثالثة

من دور المجموعات في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا.

وجاء تقدم المنتخب التركي من عرضية مقوسة رائعة عن طريق

أوندير لاعب فريق روما الإيطالي، من جهة اليسار هيأها ديميرال إلى زميله أيهان الذي سددها رأسية رائعة على يمين هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 41 وقبل نهاية الشوط الأول سجل سينجيز أوندير الهدف الثاني للمنتخب التركي من تسديدة قوية.