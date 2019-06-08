عودة المعارين أزمة في الزمالك قبل القيد الإفريقي

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة خاصة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل فتح ملف اللاعبين المعارين من الزمالك لأندية أخرى خاصة وأن عقد إعارتهم انتهى بنهاية الموسم الحالى.

واللاعوين المعارون من نادي الزمالك هم رزاق سيسيه وأحمد داوودا "الاتحاد السكندرى"، محمود عبد الرازق شيكابالا "أبولون اليوناني"، كابونجو كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى وأحمد فتوح "سموحة"، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى". كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى وأحمد فتوح "سموحة"، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى". ويرغب رئيس القلعة البيضاء في مناقشة ملف جميع اللاعبين المعارين والوقوف على مستواهم خلال فترة الإعارة خارج الزمالك، والوقوف على كافة احتياجات الفريق الأبيض والمراكز التى ستحتاج لتدعيمات فى الميركاتو الصيفى المقبل لتحديد اللاعبين الذين سيتم إنهاء إعارتهم وعودتهم إلى صفوف الفارس الأبيض من جديد، وكذلك اللاعبين الذين سيتم تجديد عقود إعارتهم أو الاستغناء النهائى عن خدماتهم، وهو ما سيتحدد وفقًا للجلسة التى ستعقد بين رئيس النادى والمدير الفنى للفريق فى وجود أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة.

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