عودة المعارين أزمة في الزمالك قبل القيد الإفريقي

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة خاصة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل فتح ملف اللاعبين المعارين من الزمالك لأندية أخرى خاصة وأن عقد إعارتهم انتهى بنهاية الموسم الحالى.
كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى وأحمد فتوح "سموحة"، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى".
واللاعوين المعارون من نادي الزمالك هم رزاق سيسيه وأحمد داوودا "الاتحاد السكندرى"، محمود عبد الرازق شيكابالا "أبولون اليوناني"، كابونجو
ويرغب رئيس القلعة البيضاء في مناقشة ملف جميع
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