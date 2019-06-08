وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخب المصري ببرج العرب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

"صبحي ": لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب

"صبحي": ثقتنا كبيرة بالمنتخب الوطني .. ونطمح أن يحصد الفراعنة لقب البطولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بستاد الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندرية، ضمن معسكر المنتخب استعداداً لكأس الأمم الإفريقية.

قال وزير الشباب والرياضة : " نتواجد اليوم للتعبير

عن الاهتمام الحكومي والشعبي ، ومتابعة استعدادات المنتخب للبطولة ، ولدينا ثقته كبيرة في المنتخب الوطني، ونتطلع أن يحصد منتخب الفراعنة لقب البطولة في ظل مؤازرة جماهير الشعب المصري للمنتخب في البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى الى19 يوليو الجاري".

واطلع المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب ، اطلع وزير الشباب والرياضة علي استعدادات منتخب الفراعنة للبطولة، والتزام اللاعبين بالبرنامج الفني الذي وضعه خافيير أجيرى.

يذكر أن منتخب الفراعنة يقع فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى قد اختار 25 لاعبا للمشاركة فى معسكر الاعداد الذى ستتخلله مباراتان وديتان أمام كل من تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الحالى.