إنبي يطلب تجديد إعارة " روقة" موسما آخر

دخل مسئولو نادي إنبى فى مفاوضات مع نادى الزمالك لتجديد استعارة محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأبيض التي انتهت إعارته بنهاية الموسوم الجاري.

جاء ذلك بناء على رغبة على ماهر المدير الفني لدور اللاعب في بقاء الفريق بالدوري الممتاز هذا الموسم ،وانتقل اللاعب من الزمالك للنادي

البترولي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

يذكر أن إنبي نجح في البقاء بالممتاز بعد أن جمع 40 نقطة في 34 مباراة محتلا المركز التاسع بجدول الدوري.