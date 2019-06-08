زيمبابوي يتعادل مع نيجيريا استعدادا لأمم إفريقيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره النيجيري، بدون أهدلف في مباراة ودية استعدادا لكأس إفريقيا 2019 استضافتها الأخيرة وعجزت عن اختراق دفاع المحاربين لتتعادل بدونأهداف.
وخاض المنتخبان المباراة بالتشكيلة الأساسية في إطار استعداداتهما للمشاركة في البطول القارية التي تنطلق في 21
الجدير بالذكر أن مباراة نيجيريا هي آخر وديات المنتخب الزيمبابوي قبل مواجهة المنتخب المصري الوطني في افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية في 21 يونيو ثم تلعب ضد أوغندا ثم الكونغو الديموقراطية.
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