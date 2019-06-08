دليل جديد علي اقتراب دي ليخت من برشلونة

ذكرت تقرير هولندية أن اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس الهولندي يقترب من نادي برشلونه خلال المركاتو القادم. أكدت صحيفة فوتو بلزين الهولندية أن دي ليخت سيكون لاعبا لنادي برشلونة الموسم المقبل . وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيوقع لنادي برشلونة لمدة 5 مواسم قادمة بمبلغ 75 مليون يورو . واختتمت: الصفقة تتضمن إعارة الظهير الأيسر جوان ميراندا إلى أياكس لموسمين.

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