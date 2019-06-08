برشلونة يخطط لصفقة صعبة من بايرن ميونخ

يستهدف نادي برشلونة الإسباني تعزيز الجبهة اليمنى للفريق بعنصر من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو بات على مشارف الرحيل عن ملعب كامب نو هذا الصيف.



وأفادت الصحيفة بأن البارسا وضع عينه على جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ الألماني، لتعويض رحيل سيميدو.



ورغم ذلك، أكدت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن فرص برشلونة في الظفر بتوقيع صاحب الـ24 عامًا تبدو صعبة للغاية.



وعللت ذلك بأن الدولي الألماني يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق البافاري، فضلًا عن أن هدفه الرئيسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص البايرن.





المصدر: موقع كورة

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