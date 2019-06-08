كرواتيا والمجر تتقاسمان صدارة مجموعتهما بتصفيات بطولة أوروبا

تقاسمت كرواتيا والمجر صدارة المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد فوزهما يوم السبت في الجولة الثالثة للمجموعة التي ستشهد منافسة شرسة للتأهل للنهائيات.



ويملك المنتخبان ست نقاط من ثلاث مباريات بعدما سجل إيفان بريشيتش هدفا وساهم في الثاني ليمنح كرواتيا وصيفة بطل كأس العالم 2018 الفوز 2-1 على ضيفتها ويلز بينما منحت ثنائية ويلي أوربان الفوز للمجر 3-1 في أذربيجان.



وتملك سلوفاكيا وويلز ثلاث نقاط من مباراتين بينما ظلت أذربيجان في ذيل الترتيب بدون نقاط.



وهيمنت كرواتيا على المباراة لكنها اضطرت للدفاع في الدقائق الأخيرة بينما أعرب رايان جيجز مدرب ويلز عن خيبة أمله عقب الخسارة.



وقال جيجز ”بالغنا في احترام المنافس ولم نتمتع بالقوة الكافية في بداية المباراة وارتكبنا بعض الأخطاء الغبية وتعرضنا للعقاب عليها.





”الآن سنستعد لمباراة الثلاثاء المقبل. المجر فريق قوي بدنيا لكن نحن بحاجة للأداء بشكل أفضل للخروج بنتيجة جيدة“.



وأرسل بريشيتش تسديدتين أعلى المرمى قبل أن يساهم في الهدف الأول بعد 17 دقيقة من البداية عندما تابع جيمس لورانس مدافع ويلز تمريرة عرضية أرضية من الجناح الكرواتي وأودعها بالخطأ في مرمى زميله الحارس وين هينيسي.



وجعل بريشيتش النتيجة 2-صفر لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني عندما تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى وسددها باليمنى الأضعف في شباك هينيسي من مدى قريب.



وكان جاريث بيل قريبا من هز شباك كرواتيا مرتين قبل أن ينجح البديل ديفيد بروكس في تقليص الفارق في الدقيقة 77 بتسديدة من 20 مترا بدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.



وحاول الضيوف إدراك التعادل قرب النهاية وأهدر لاعب الوسط هاري ويلسون فرصة خطيرة عندما أطاح برأسه بتمريرة عرضية من بيل أعلى المرمى من مدى قريب.



وفي باكو أظهر بالاش جوجاك قائد المجر ولاعب اتحاد كلباء الإماراتي مهاراته الفائقة في الركلات الحرة حيث أرسل تمريرة عرضية من ركلة حرة إلى أوربان ليضع المجر في المقدمة إثر ضربة رأس.



وبعدها أرسل تمريرة عرضية من ركلة ركنية أسفرت عن الهدف الثاني للمجر ولأوربان.



وقلصت أذربيجان الفارق في الدقيقة 68 عبر ماهير إميرلي لكن بعدها بدقيقتين حسم البديل ديفيد هولمان الفوز للضيوف بتسديدة قوية في سقف المرمى.



المصدر: رويترز