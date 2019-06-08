رياضة | كوفاسيتش على أعتاب الإنتقال للدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوفاسيتش على أعتاب الإنتقال للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن اللاعب الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف تشيلسي الإنجليزي، سيتم حسم مستقبله في الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإنه من الممكن ان تكون ساعات كوفاسيتش معدودة في ريال مدريد، حيث يسعى النادي الملكي للتخلص منه.

وأشارت التقارير إلى أن هناك مبعوثون من نادي إنتر ميلان الإيطالي، سيسافرون إلى مدريد لإغلاق صفقة انتقاله، خلال هذا الصيف.