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رياضة | فينيسيوس يُغازل نيمار.. ويصرح "هو قدوتي"

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أكد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، جناح فريق الإسباني، أن مواطنه نيمار جونيور دا سيلفا هو مثله الأعلى، وأنه يحاول تقليد أشياء كثيرة من أسلوبه.
وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "دائمًا ما يرسل لي مقاطع فيديو عن اسلوب لعبه ويخبرني أن أفعل نفس الشيء، هو يفعل أشياء لا يستطيع أحد فعلها".

وأضاف نجم ريال مدريد: "رونالدينيو من اللاعبين الذين أتابعهم واتابع سحرهم، أشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به وأتعلم، نيمار ورونالدينيو هما قدوتي".

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