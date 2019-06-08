رياضة | فينيسيوس يُغازل نيمار.. ويصرح "هو قدوتي"

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "دائمًا ما يرسل لي مقاطع فيديو عن اسلوب لعبه ويخبرني أن أفعل نفس الشيء، هو يفعل أشياء لا يستطيع أحد فعلها".

وأضاف نجم ريال مدريد: "رونالدينيو من اللاعبين الذين أتابعهم واتابع سحرهم، أشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به وأتعلم، نيمار ورونالدينيو هما قدوتي".