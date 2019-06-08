رياضة | الصفقة الأخيرة.. ريال مدريد يعرض 120 مليون يورو لجلب حلم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الأخيرة.. ريال مدريد يعرض 120 مليون يورو لجلب حلم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي ريال مدريد يبحث عن إغلاق ملف صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الثلاثي إيدين هازارد وميليتاو ولوكا يوفيتش.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيحاول جاهداً التعاقد مع لاعب آخر يُريده زيدان وهو بول بوجبا لكن النادي لن يُقدم مبلغاً يتجاوز الـ120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن نادي مانشستر يونايتد متمسك ببقاء بوجبا لذلك الريال وضع الخطة "B" وهي التعاقد مع كريستيان إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الانجليزي.