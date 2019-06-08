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رياضة | نجم ريال مدريد يوجه صدمة لـ"ميسي ورونالدو"

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وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني صدمة للثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كؤريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والارجنتيني ليونيل ميسي نجم .

وجاء ذلك بعد أن أكد نجم ريال مدريد أن مثله الأعلى هو مواطنه جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال فينيسيوس في تصريحات لموقع البرنابيو: نيمار مثلي الأعلى ، وأحاول تقليد أشياء كثيرة له في الملعب ، فهو دائمًا يرسل لي مقاطع فيديو عن مراوغاته".

أضاف فينيسيوس :" رونالدينيو لاعب آخر من اللاعبين الذين أشاهدهم وأرى مقاطع الفيديو الخاصة به ، نيمار ورونالدينيو من أعظم أبطالي".

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