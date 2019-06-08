رياضة | نجم ريال مدريد يوجه صدمة لـ"ميسي ورونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يوجه صدمة لـ"ميسي ورونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني صدمة للثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كؤريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وجاء ذلك بعد أن أكد نجم ريال مدريد أن مثله الأعلى هو مواطنه نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال فينيسيوس في تصريحات لموقع البرنابيو: نيمار مثلي الأعلى ، وأحاول تقليد أشياء كثيرة له في الملعب ، فهو دائمًا يرسل لي مقاطع فيديو عن مراوغاته".

أضاف فينيسيوس :" رونالدينيو لاعب آخر من اللاعبين الذين أشاهدهم وأرى مقاطع الفيديو الخاصة به ، نيمار ورونالدينيو من أعظم أبطالي".