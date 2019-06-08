رياضة | أيرلندا الشمالية تفوز على إستونيا في تصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيرلندا الشمالية تفوز على إستونيا في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب أيرلندا الشمالية انطلاقته القوية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وتغلب على مضيفه منتخب إستونيا (2 / 1)، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.

وحقق منتخب أيرلندا الشمالية الانتصار الثالث على التوالي، ليتربع في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما ظل منتخب إستونيا بدون رصيد من النقاط، بعد أن مني بالهزيمة الثانية في ثاني مباراة له.

وافتتح كونستانتين فاسيليفا التسجيل لإستونيا في الدقيقة 25، ثم حسم منتخب أيرلندا الشمالية المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كونور واشنطون وجوش ماجينيس في الدقيقتين 77 و80.