رياضة | فنلندا تعبر البوسنة في تصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنلندا تعبر البوسنة في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المنتخب الفنلندي على البوسنة والهرسك 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز أرمينيا على ليشتنشتاين 3 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقتين 56 و68.

ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب الإيطالي مع نظيره اليوناني في وقت لاحق من اليوم، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند أربع نقاط في المركز الرابع.

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وفي المباراة الثانية، فاز منتخب أرمينيا على ضيفه ليشتنشتاين 3 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب الأرميني جيفورج جازاريان وألكسندر كارابيتيان ويتجران بارسيجيان في الدقائق الثانية و18 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الأرميني أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل منتخب ليشتنشتاين بلا نقاط في قاع الترتيب.