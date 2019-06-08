رياضة | مانشستر يونايتد يصدم برشلونة ويرفض بيع نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم برشلونة ويرفض بيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر تقديم عقد جديد للاعب الإسباني خوان ماتا من أجل الإستمرار في الفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عقدًا جديدًا للاعب الإسباني، من أجل الاستمرار مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن الشياطين الحمر قررت إستبعاد ماتا من قائمة اللاعبين المقرر التخلص منهم هذا الصيف، والذين يصل عددهم إلى 15 لاعبًا.

وكانت إدارة نادي برشلونة الإسباني قررت إستغلال تخلي اليونايتد عن ماتا الذي ينتهي عقده هذا الصيف، من أجل التعاقد معه خلال صفقة مجانية لتدعيم الخط الأمامي.