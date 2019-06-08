رياضة | المجر تهزم أذربيجان بثلاثية في تصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجر تهزم أذربيجان بثلاثية في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المنتخب المجري على مضيفه أذربيجان بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا.

سجل أهداف المنتخب المجري، ويلي أوربان (هدفين) في الدقيقتين 18 و53، وديفيد هولمان في الدقيقة 71.

فيما سجل هدف منتخب أذربيجان، ماهير ماداتوف في الدقيقة 69.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 6 نقاط واعتلى صدارة الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الكرواتي، بينما ظل منتخب أذربيجان بلا نقاط في قاع الترتيب.