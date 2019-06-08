رياضة | تقارير مغربية: إعادة مبارة الترجي والوداد على ملعب برج العرب بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير مغربية: إعادة مبارة الترجي والوداد على ملعب برج العرب بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظرا ناديا الوداد المغربي والترجي التونسي إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ومكانه.

كان قد قرر الكاف مؤخرًا إعادة المباراة، التي أقيمت على ملعب رادس بتونس في الأول من يونيو الجاري، إثر انسحاب وداد الأمة اعتراضًا على تعطل تقنية الفيديو.

واشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن ملعب برج العرب بالإسكندرية بمصر سيشهد إعادة المباراة، موضحةً أن القرار جاء بالترضية بين كل الأطراف حفظًا على ماء وجه الكرة الأفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن 17 من يونيو الجاري سيكون موعد الإعادة، مؤكدةً أن اختيار مصر لاستضافة اللقاء جاء لأسباب موضوعية منها الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص قبل كأس أمم أفريقيا مصر 2019 كون الترجي والوداد سيسرحون لاعبيهم بعد نهاية الموسم وستفرغ تشكيلاتهم من لاعبيهم الأساسيين.

كما أضافت الصحيفة أن أحد الأسباب كذلك كون القضية ما تزال ساخنة، وكافة كوادر الكاف موجودة بمصر قبل كأس أفريقيا لتكون حاضرة وشاهدة على نهائي سلس غير محتقن، بالإضافة إلى مصر على الدوام متعهدة الحلول الوسط والمنقذة للورطات، كما فعلت باستضافتها لكأس أمم أفريقيا بدلًا من الكاميرون.

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أوضحت الصحيفة أن هذا القرار يتداول وليس رسميًا، إنما مقترح جاد ينهي الأزمة بسرعة.

ويأتي قرار إعادة المباراة على ملعب محايدة، لعدم توافر الأمن الكافي في ملعب رادس، كما أوضح الاتحاد الأفريقي.

والجدير بالذكر أن الترجي قد توج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الاعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.